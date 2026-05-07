CNN-Gründer Ted Turner gestorben
Zusammenfassung
- CNN-Gründer und Medienpionier Ted Turner ist im Alter von 87 Jahren gestorben.
- Turner revolutionierte mit der Gründung von CNN 1980 die Fernsehberichterstattung und baute ein großes Fernsehimperium auf.
- Donald Trump würdigte Turner als Freund, kritisierte aber die heutige Ausrichtung von CNN.
Der einflussreiche US-Medienunternehmer Ted Turner ist tot. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der Sender mitteilte. CNN würdigte Turner als "Pionier des Kabelfernsehens", der mit Nachrichten rund um die Uhr "die Fernsehberichterstattung revolutioniert" habe. Turner hatte den Nachrichtensender im Jahr 1980 gegründet.
"Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen", erklärte CNN-Chef Mark Thompson. Zu Turners Fernsehimperium gehörten daneben unter anderem die Sport- und Unterhaltungssender TBS und TNT, der Kinofilmsender Turner Classic Movies (TCM) und der Zeichentricksender Cartoon Network. Vor acht Jahren machte der Unternehmer seine Demenz-Erkrankung öffentlich.
Trump würdigt "Freund" Turner und wettert gegen CNN
US-Präsident Donald Trump nannte Turner am Mittwoch in einer ersten Reaktion "einen der Großartigsten der Geschichte" und einen persönlichen Freund. Trump nutzte die Würdigung in seinem Onlinedienst Truth Social für einen Seitenhieb gegen CNN. Turners "Baby" sei "zerstört" worden und heute zu "woke", erklärte Trump, der dem Nachrichtenkanal immer wieder unfaire Berichterstattung vorwirft. Das sei nicht in Turners Sinne gewesen, behauptete der Präsident.
Turner war dreimal verheiratet und Vater von fünf Kindern. In der Öffentlichkeit erregte besonders seine dritte Ehe mit Hollywoodstar Jane Fonda (1991-2001) Aufsehen.
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