CNN-Gründer Ted Turner gestorben

Der einflussreiche US-Medienunternehmer Ted Turner ist tot. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der Sender mitteilte. CNN würdigte Turner als "Pionier des Kabelfernsehens", der mit Nachrichten rund um die Uhr "die Fernsehberichterstattung revolutioniert" habe. Turner hatte den Nachrichtensender im Jahr 1980 gegründet.

"Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen", erklärte CNN-Chef Mark Thompson. Zu Turners Fernsehimperium gehörten daneben unter anderem die Sport- und Unterhaltungssender TBS und TNT, der Kinofilmsender Turner Classic Movies (TCM) und der Zeichentricksender Cartoon Network. Vor acht Jahren machte der Unternehmer seine Demenz-Erkrankung öffentlich.