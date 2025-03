Christoph Waltz als Neuzugang bei "Only Murders in the Building“

Christoph Waltz wird in Staffel 5 von „Only Murders in the Building“ in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein, wie das US-Branchenportal Variety berichtet.

Der zweifache Oscar-Preisträger aus Österreich ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung der fünften Staffel der gefeierten Komödienserie, nachdem kürzlich Keegan-Michael Key als neuer Darsteller angekündigt worden war. Details zu den neuen Charakteren und zur Handlung der neuen Staffel sind noch nicht bekannt, diese werden bei „Only Murders in the Building“ traditionell vor dem Serienstart geheim gehalten. Staffel 5 befindet sich derzeit in Produktion. Die Serie läuft beim Streamingdienst Hulu, in Österreich ist sie auf Disney+ zu sehen.