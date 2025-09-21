"Café Puls" startet Sonntagsausgabe

Puls4 weitet sein Frühstücksfernsehen „Café Puls“ auf den Sonntag aus: Ab 19. Oktober präsentiert Moderatorin Julia Furdea , jeweils ab 7 Uhr, die Wochenendausgabe des Formats. Am Programm sollen neben dem gewohnten Themen-Mix aus Gesellschaft, Lifestyle und Unterhaltung, Studiogästen und Talks auch neue Rubriken mit Back- und Kochtrends sowie Sport zum Mitmachen stehen.

Furdea kündigt einen „entspannten, schönen Start in den Sonntag“ an: „Unter der Woche hetzen wir meist früh aus dem Haus, am Sonntag dürfen wir zum Glück ein bisschen länger schlummern und einfach den Tag genießen. Genau dieses Gefühl wollen wir mit ‚Café Puls am Sonntag‘ einfangen" Man wolle sich Zeit für "gute Gespräche, spannende Themen" nehmen.

Montags bis freitags ist „Café Puls“, das im Vorjahr 20-Jahr-Jubiläum gefeiert hat, bereits ab 5.30 Uhr auf Puls 4 zu sehen.