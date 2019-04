Bundeskanzleramt sieht keine Einschränkung der Pressefreiheit

Österreich ist um fünf Plätze abgerutscht

Reporter ohne Grenzen hatte in dem Bericht das Abrutschen Österreichs vom elften auf den 16. Platz vor allem mit direkten Angriffen auf Journalisten durch die Politik erklärt. Seit Beginn der ÖVP-FPÖ-Koalition seien diese häufiger geworden, hieß es darin. Die Rangliste der Pressefreiheit wird seit 2002 jährlich erstellt und misst durch 117 Fragen die Situation von Journalisten, Medienhäusern und zivilen Bürgerreportern in 180 Ländern. Damit ist die Rangliste der Pressefreiheit eines der besten Instrumente, um Informationsfreiheit sowie Pressefreiheit in einer Region zu erfassen.

Thomas Drozda (SPÖ): "Sehr beunruhigende Entwicklung"

Auch Reaktionen vonseiten der Opposition auf das diesjährige Untersuchungsergebnis ließen nicht lange auf sich warten. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda stellte in einer Aussendung eine „sehr beunruhigende Entwicklung“ fest. „Wir sehen in vielen Ländern, dass Einschränkungen der Pressefreiheit und Attacken auf unabhängige JournalistInnen die ersten Schritte auf dem Weg in Richtung illiberale Demokratie sind“, hieß es am Donnerstagnachmittag.

„Statt wie erst unlängst die Berichterstattung unabhängiger JournalistInnen vor laufenden Kameras als 'Falschinformation' zu diffamieren und JournalistInnen der Lüge zu bezichtigen, muss sich (Bundeskanzler Sebastian, Anm.) Kurz für mehr Medien- und Pressefreiheit einsetzen“, forderte Drozda.

Werner Kogler (Grüne): "Autoritäre Demokratie nach dem Vorbild Viktor Orbáns"

Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen und Spitzenkandidat für die EU-Wahl, sieht in der Rückstufung eine Bestätigung: „Die Kritik von ' Reporter ohne Grenzen' bestätigt, was aufmerksame Bürgerinnen und Bürger schon seit geraumer Zeit wahrnehmen: die ersten Tendenzen von Türkis-Blau in Richtung autoritäre Demokratie nach dem Vorbild Viktor Orbans. Das ist zu stoppen“, forderte er in einer Aussendung.