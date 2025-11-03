Mehr vom Manitu: Erfolgstrio um Bully Herbig denkt über Projekte nach

Nach dem triumphalen Erfolg von „Das Kanu des Manitu“ denken Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian bereits über neue gemeinsame Projekte nach - allerdings ohne konkrete Pläne. In einem Interview der „Bild“-Zeitung verriet Herbig, dass auf ihrer Ideenliste unter anderem eine Weihnachtsgeschichte stehe, die schon vor der Entscheidung für die „Manitu“-Fortsetzung im Gespräch gewesen sei.

Auch eine Rückkehr ins All mit einem Nachfolger zu „(T)Raumschiff Surprise“ sei nicht ausgeschlossen. Neben einem dritten Manitu-Film brachte das Trio zudem weitere Stoffe ins Spiel: Tramitz habe die Idee zu einem Film über „drei alternde Komiker“. Und auch die „Drei Musketiere“, die im „Kanu des Manitu“ vom schwulen Winnetouch Fechtunterricht bekommen, könnten in einer eigenen Variante der Komiker wiederkehren, so Herbig.