Der Streamingdienst kündigte an, dass er den ersten Auftritt der siebenköpfigen Gruppe in Seoul am 21. März weltweit live ausstrahlen werde. Die K-Pop-Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2022 gegeben. Im selben Jahr war die Gruppe zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten.

Neues Album und Welttournee angekündigt

Vor einem Monat hatte BTS ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt, welches am 20. März erscheinen soll. Die Erfolgsband kündigte außerdem eine Welttournee ab April an.

Bei ihrem ersten Auftritt am 21. März werde die Band unter anderem Lieder ihres neuen Albums "Arirang" spielen, teilte Netflix mit. Ob das Konzert vor Zuschauern stattfindet, wurde nicht mitgeteilt.