Bis zu 887.000 sahen Neujahrskonzert im ORF-TV
Bis zu 887.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich verfolgten laut ORF (vorläufige Gewichtung) das erste Kultur-Highlight des Jahres im ORF-Fernsehen. Laut einer Aussendung des Senders vom Freitag lief das Konzert unter dem Dirigat von Yannick Nézet-Séguin auf mehr als der Hälfte aller TV-Geräte, die zum Zeitpunkt der Übertragung eingeschaltet waren. Im Vorjahr war der Spitzenwert bei 939.000 Zuseherinnen und Zusehern gelegen.
Im Schnitt genossen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 839.000 Musikfans bei einem Marktanteil von 51 Prozent (Zuschauer ab 12 Jahren), heißt es in der ORF-Aussendung. 2025 lag dieser Wert bei 923.000 Musikfans (Marktanteil 54 Prozent). Der erste Part des weltberühmten Klassikevents, der heuer in insgesamt 93 Ländern zu erleben war, erreichte bis zu 800.000 bei einem Marktanteil von 52 Prozent.
Beachtlich war das Interesse in der jungen Zielgruppe zwischen 12 und 29 Jahren: Dort erzielte der Marktanteil beim ersten Konzertpart einen Rekordwert von 77 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 48 Prozent.
Insgesamt erreichte die Neujahrskonzert-Matinee in ORF 2 inklusive Dacapo in ORF III 1,584 Millionen Menschen (weitester Seherkreis), das entspricht 21 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+. Den „Pausenfilm“ „Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina“ von Regisseurin Alex Wieser ließen sich bis zu 809.000 nicht entgehen.
Für alle, die am Neujahrstag nicht mit dabei waren, gibt es Gelegenheit, Versäumtes Nachzuholen: 3sat präsentiert den Klassik- Event am Samstag, dem 3. Jänner (20.15 Uhr). ORF 2 zeigt den bedeutenden Kulturevent traditionell nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Dienstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr), und zur Einstimmung davor den „Pausenfilm“ „Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina“ (9.05 Uhr) sowie eine ausführlichere Fassung der Making-of-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.35 Uhr).
Auch die bisherige Online-Nutzung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker war erfolgreich. Laut Online-Bewegtbild-Messung ( AGTT/GfK TELETEST Zensus) erreichte das Live-Stream- und Video-on- Demand-Angebot des ORF zum Neujahrskonzert 2026 am 1. Jänner (Teile 1 und 2, Pausenprogramm, Dacapo in ORF III) in Österreich rund 132.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), rund 461.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung /eines Beitrags) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 6,5 Mio. Minuten. Das Konzert und der ORF-Film zur Konzertpause stehen weiterhin on demand bereit, auf ORF ON im Rahmen einer eigenen Videokollektion inkl. weiterer „Pausenfilme“ vergangener Jahre.
