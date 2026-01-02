Bis zu 887.000 sahen Neujahrskonzert im ORF-TV

Bis zu 887.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich verfolgten laut ORF (vorläufige Gewichtung) das erste Kultur-Highlight des Jahres im ORF-Fernsehen. Laut einer Aussendung des Senders vom Freitag lief das Konzert unter dem Dirigat von Yannick Nézet-Séguin auf mehr als der Hälfte aller TV-Geräte, die zum Zeitpunkt der Übertragung eingeschaltet waren. Im Vorjahr war der Spitzenwert bei 939.000 Zuseherinnen und Zusehern gelegen.

Im Schnitt genossen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 839.000 Musikfans bei einem Marktanteil von 51 Prozent (Zuschauer ab 12 Jahren), heißt es in der ORF-Aussendung. 2025 lag dieser Wert bei 923.000 Musikfans (Marktanteil 54 Prozent). Der erste Part des weltberühmten Klassikevents, der heuer in insgesamt 93 Ländern zu erleben war, erreichte bis zu 800.000 bei einem Marktanteil von 52 Prozent.

Beachtlich war das Interesse in der jungen Zielgruppe zwischen 12 und 29 Jahren: Dort erzielte der Marktanteil beim ersten Konzertpart einen Rekordwert von 77 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 48 Prozent.