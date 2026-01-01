Neujahrskonzert verpasst? Hier können Sie es nachsehen und -hören
Auf ORF On abrufbar - und noch drei Mal im Fernsehen.
Nicht immer ist der Vormittag des 1. Jänner der beste Moment zum Fernschauen. Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker verpasst hat, hat aber die Möglichkeit, das nachzuholen. Nach dem Ende des Konzerts ist es On Demand auf ORF ON abrufbar - und noch drei Mal im Fernsehen.
- So bietet ORF III Kultur und Information am heutigen Neujahrstag als „Langschläfer-Service“ ein Dacapo im Hauptabendprogramm (20.15 Uhr), eingeleitet vom „Auftakt zum Neujahrskonzert“ (19.50 Uhr).
- 3sat präsentiert den Klassik-Event am Samstag, dem 3. Jänner (20.15 Uhr).
- ORF 2 zeigt das Konzert nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Dienstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr).
