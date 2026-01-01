Neujahrskonzert verpasst? Hier können Sie es nachsehen und -hören

Nicht immer ist der Vormittag des 1. Jänner der beste Moment zum Fernschauen. Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker verpasst hat, hat aber die Möglichkeit, das nachzuholen. Nach dem Ende des Konzerts ist es On Demand auf ORF ON abrufbar - und noch drei Mal im Fernsehen.