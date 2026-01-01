Medien

Neujahrskonzert verpasst? Hier können Sie es nachsehen und -hören

Neujahrskonzert verpasst? Hier können Sie es nachsehen und -hören
Auf ORF On abrufbar - und noch drei Mal im Fernsehen.
01.01.26, 13:30
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nicht immer ist der Vormittag des 1. Jänner der beste Moment zum Fernschauen. Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker verpasst hat, hat aber die Möglichkeit, das nachzuholen. Nach dem Ende des Konzerts ist es On Demand auf ORF ON abrufbar - und noch drei Mal im Fernsehen.

Wann beginnt das Neujahrskonzert? Wer dirigiert? Alle Info zum Klassik-Event
  • So bietet ORF III Kultur und Information am heutigen Neujahrstag als „Langschläfer-Service“ ein  Dacapo im Hauptabendprogramm (20.15 Uhr), eingeleitet vom „Auftakt zum Neujahrskonzert“ (19.50 Uhr).
  • 3sat präsentiert den Klassik-Event am Samstag, dem 3. Jänner (20.15 Uhr).
  • ORF 2 zeigt das Konzert  nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Dienstag, dem 6. Jänner (10.05 Uhr).
kurier.at, ley  | 

Kommentare