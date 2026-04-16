Neues Feature: Folgen Sie dem KURIER bei Google-Discover
Sobald Sie dem KURIER in Ihrem personalisierten Google-Discover-Feed folgen, werden Ihnen häufiger Regionalnachrichten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie Inhalte aus Bereichen wie Sport und mehr angezeigt, die Ihren Interessen entsprechen.
Google bietet Nutzerinnen und Nutzern seit Kurzem die Möglichkeit, Inhalte in Google Discover noch gezielter zu personalisieren. Mit der Funktion "Folgen" können Sie Medien auswählen, deren Beiträge Ihnen häufiger angezeigt werden.
So folgen Sie dem KURIER auf Google Discover
Wenn Sie kurier.at in Google Discover folgen, erhalten Sie noch mehr auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte vom KURIER.
Anleitung für Android-Smartphones
So folgen Sie Quellen in Google Discover mit ihrem Android-Handy:
- Öffnen oder downloaden Sie die Google-App für Android.
- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
- Öffnen Sie die Google-App (Achtung, nicht die Chrome-App) oder wischen Sie auf dem Startbildschirm ihres Android-Smartphones nach links, um Ihren Google-Discover-Feed zu öffnen.
- Suchen Sie im Feed nach einem Beitrag des KURIER und tippen Sie auf den Button „Folgen“.
Anleitung für Iphones
So folgen Sie Quellen in Google Discover mit ihrem iOs-Handy:
- Öffnen oder downloaden Sie die Google-App für iOs.
- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
- Öffnen Sie die Google-App (Achtung, nicht die Chrome-App).
- Suchen Sie im Feed nach einem Beitrag des KURIER und tippen Sie auf den Button „Folgen“.
Was ist Google Discover?
Discover ist ein personalisierter Feed in der Google-App, der Nutzerinnen und Nutzern Inhalte anzeigt, die zu ihren Interessen passen. Angezeigt werden unter anderem Nachrichtenartikel, Videos und Blogbeiträge. Nutzer können Discover aktiv steuern, indem sie bestimmten Themen oder Medien folgen oder Inhalte ausblenden.
Die Auswahl basiert auf Faktoren wie Suchverlauf, besuchten Websites, Standort und individuell gewählten Themen.
Der Feed erscheint aktuell im deutschsprachigen Raum nur auf mobilen Geräten, etwa in der Google-App oder auf Android-Smartphones.
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