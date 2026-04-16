Sobald Sie dem KURIER in Ihrem personalisierten Google-Discover-Feed folgen, werden Ihnen häufiger Regionalnachrichten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie Inhalte aus Bereichen wie Sport und mehr angezeigt, die Ihren Interessen entsprechen.

Google bietet Nutzerinnen und Nutzern seit Kurzem die Möglichkeit, Inhalte in Google Discover noch gezielter zu personalisieren. Mit der Funktion "Folgen" können Sie Medien auswählen, deren Beiträge Ihnen häufiger angezeigt werden.

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