Von Austropop bis Hip Hop: ORF zeigt Dokus über österreichische Musik

Der heutige Abend steht auf ORF 1 ganz im Zeichen der österreichischen Musik: Um 20.15 Uhr zeigt ORF1 eine neue Doku über Austropop-Legende Wolfgang Ambros - dabei kommen der Musiker selbst sowie Weggefährten zu Wort.

Direkt im Anschluss ist um 21.05 Uhr „Nur a klana Bua im Winter“ zu sehen. Die Dokumentation widmet sich dem Werk von Georg Danzer. Mehrere Musiker interpretieren darin Lieder des verstorbenen Austropop-Künstlers und erzählen, was sie mit dem jeweiligen Song verbindet. Durch die Sendung führt Thomas Stipsits.

In andere musikalische Gefilde begibt sich um 22.10 Uhr die Doku „RAPublik – Hip Hop Stories aus Österreich“: Miriam Hie und Darko Vukovic begeben sich auf eine Reise durch die heimische Szene und treffen österreichische Künstlerinnen und Künstler.