Arbeiterkammer-Doku im ORF: "Bitte Im B-Bereich Platz nehmen"

Direct Cinema

Am Sonntagabend fiel eine Doku im späten Abendprogramm von ORF2 auf, die sich „Für die Vielen“ nennt. Es ging um die Arbeiterkammer Wien. Auf den ersten Blick fragten sich wohl viele unter den Vielen: Ein Propagandafilm aus der roten Reichshälfte der Sozialpartnerschaft? Und das im ORF?

Ein Blick auf den Regisseur sorgt aber für rasche Entwarnung. Constantin Wulff ("In die Welt") ist Spezialist für Kino-Dokumentationen im „Direct Cinema“-Stil. Sein Porträt der AK, das zwischen September 2019 und Oktober 2021 gedreht wurde und 2022 in den Kinos lief, orientiert sich an den Institutionenporträts eines Frederick Wiseman. Der große US-Dokumentarist wird auch im Abspann gewürdigt.

Es sprechen keine AK-Granden direkt in die Kamera, es werden keine Interviews mit Beobachtern und Wegbegleitern zum 100. Geburtstag der Arbeiterkammer geführt. Wulff bleibt auch in diesem Film reiner Beobachter und lässt Bild und Originalton ohne jeglichen Kommentar aufs Publikum wirken.

Der Film zeigt, mit welchen Anliegen und Problemen die Menschen bei er AK vorstellig werden. „Bitte Im B-Bereich Platz nehmen“, wird ihnen dann freundlich beschieden. Oder im C-Bereich.