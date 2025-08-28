Amazon-Prime-Serie: „The Terminal List: Dark Wolf“ - Mehr Bart als Biss

von Georg Krierer

Im Irak 2015 läuft ein Gefangenaustausch schief, Ben gerät ins Straucheln (moralisch wie militärisch) und wird schließlich unehrenhaft entlassen. Von da an geht es ab nach Europa, wo Frankfurt kurz als Sightseeing-Stadt herhalten darf, bevor die CIA mit einer neuen Mission winkt. Natürlich steckt dahinter eine weltumspannende Verschwörung, selbstverständlich mit Terroristen und Atombombenfantasien.

Ben Edwards (Taylor Kitsch), Ex-Seal und alter Kumpel von James Reece (Chris Pratt), darf in diesem Prequel vom Amazon Prime die Hauptrolle übernehmen. Was nach knallharter Action klingt, startet allerdings mit viel Kameradschaftsgebrüll. Die Serie will früh klarstellen: Hier geht es nicht nur ums Kämpfen, sondern ums „Brüder fürs Leben“-Gefühl. Leider wirkt das mehr nach Werbespot für Militärgeist als nach glaubwürdiger Figurenzeichnung.

Regisseur Frederick E. O. Toye („The Boys“) inszeniert die ersten zwei Episoden routiniert, aber ohne das gewisse Etwas. Weder die Kämpfe noch die Spannungsbögen bleiben im Gedächtnis. Wer die packende Eröffnungssequenz der Hauptserie („The Terminal List“) kennt, wird hier enttäuscht.