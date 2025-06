"Ich bins": Chris Pratt für neue "Terminal List"-Staffel komplett verwandelt

Der US-Schauspieler Chris Pratt ("Guardians Of The Galaxy", "Jurassic World") steht derzeit für die zweite Staffel der Serie "The Terminal List" vor der Kamera. Dreitagebart und akkurat getrimmte Haare tauschte er dafür gehen zottelige Gesichtsbehaarung und einen schmierigen Schopf. Wohl, weil er nach dieser Verwandlung kaum noch wiederzuerkennen ist, stellt sich Pratt in einem neuen Instagram-Video erstmal vor: "Hallo Leute, was geht? Ich bins, Chris." "Sind das jemandes Schamhaare?" Er sei gerade beim Mittagessen, so der Schauspieler, der sogleich die Maske lobt: "Sind Haare und Make-up nicht unglaublich?" Sein Team mache einen wunderbaren Job, sagt Pratt, der zwischenzeitlich seine mit Kunstblut verschmierten Hände in die Kamera hält. Die Perücke und der falsche Bart, den er trage, würden "unglaublich" aussehen - auch wenn er beim Essen Haare in den Mund bekomme und er nicht genau wisse, von welcher Körperstelle die dafür verwendeten Haare kämen, scherzt der Schauspieler. "Sind das jemandes Schamhaare? Egal, ich habe Hunger."

In der ersten Staffel von "The Terminal List" war Pratt als James Reece zu sehen, dessen Navy-Seals-Einheit bei einem Einsatz in einen Hinterhalt gerät, aus dem nur er lebend nach Hause zurückkehrt. Der Ex-Soldat ist traumatisiert und versucht anfangs vergebens zu rekonstruieren, was bei dem Einsatz schief gegangen ist. Nicht lange jedoch, und der Kämpfer muss feststellen, dass dunkle Mächte gegen ihn arbeiten. So nimmt er gemeinsam mit der Kriegsberichterstatterin Katie Buranek (Constane Wu) die Herausforderung an, um Licht in die Verschwörung zu bringen.