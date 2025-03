"Am Schauplatz": 30 Jahre Geschichten hinter den Schlagzeilen

Im März 1995 wurde mit „Der Hausherr“ die erste Folge von „Am Schauplatz“ ausgestrahlt. ORF-Reporter Peter Resetarits interviewte darin einen Immobilienspekulanten in seiner Luxuslimousine, der mit höchst zweifelhaften Methoden arbeitete. Noch vor der Ausstrahlung tauchte er unter. Als er wieder in der Öffentlichkeit erschien, klickten die Handschellen.

Die besten Folgen

Für die Jubiläumsausgabe heute um 21.05 Uhr in ORF2 (auch auf ORF ON abrufbar) begibt sich „Am Schauplatz“ auf eine Zeitreise mit Peter Resetarits durch 30 Jahre Fernsehreportage. Die Redaktion hat noch einmal alle knapp 1.100 Sendungen gesichtet und besondere Schätze ausgegraben. Ab 0.05 Uhr stehen in „Die lange Nacht – Am Schauplatz“ zehn Ausgaben der Reportagereihe auf dem Programm, darunter „Die Millionenerbin“, „Ohne Netz“ und „Die Traumreise“, ausgewählt.