Alden Ehrenreich spielt Han Solo: "Echter Balanceakt"

Wie gefällt Ihnen der Film?

Ich selbst finde ihn großartig, aber ich habe ihn aus der Hand gegeben. Es gibt nichts, was ich jetzt noch tun kann. Und ich werde versuchen, mich in Hinsicht auf die Reaktionen zurück zu halten.

Und Sie werden es schaffen, nicht zu googeln, um zu sehen, was die Fans sagen?

Nein, das halte ich für eine ganz schlechte Idee und ausgesprochen gefährlich. Außerdem gefällt mir nicht, wie wir alle unbewusst davon ausgehen, dass im Internet das letzte Wort darüber gesprochen wird, wie etwas in der Welt dasteht. Wer sagt, dass das Internet die allgemeine Meinung darstellt? In Wahrheit hört man die Stimmen von denen, die sich am lautesten zu Wort melden. Meine eigene Erfahrung mit Star-Wars-Fans sieht ganz anders aus. Ich habe vor etwa zwei Jahren ein Star-Wars-Event besucht und die Menschen, die mir dort begegnet sind, waren voller Enthusiasmus. Sie kamen mit ihren Kindern und wollte einfach Spaß mit etwas haben, was ihnen unglaublich viel bedeutet. Es ist toll, Teil davon zu sein.

Waren Sie selbst auch immer schon Star-Wars-Fan?

Ich sah die Filme im Alter von fünf und besaß natürlich alle Figuren, ein Lichtschwert und was man sonst noch so braucht. Ich kann mich auch noch gut an dieses Gefühl erinnern, als Han Solo in „Episode IV – Eine neue Hoffnung“ Luke Skywalker rettet – dieser unglaubliche Thrill, den ich damals empfand. Das war eigentlich meine „Einführung“ in Star Wars. Als Kind war Han Solo meine Lieblingsfigur.

Worin liegt der Hauptunterschied zwischen dem jungen Han Solo und dem, den wir kennen?

In unserem Film ist er vielleicht idealistischer. Er wächst in ziemlich rauer Umgebung auf und träumt von einem besseren Leben – einem Leben voller Abenteuer und Freiheit.

Angeblich hat dieser Film mehr Humor als die anderen. Stimmt das?

Ja, ich finde schon. Es wird hier mehr gescherzt als üblich, was mir sehr gefallen hat.

Ihr Name Ehrenreich klingt deutsch.

Es ist ein österreichischer Name, und ich würde gerne einmal dorthin fahren. In Amerika kann übrigens niemand meinen Namen richtig aussprechen. Ich habe es aufgegeben, mich darüber aufzuregen.