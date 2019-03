Adrenalin, Action und Amore: Neues bei Netflix und Amazon

Osmosis

Fans der Serien "Maniac" und "Black Mirror" könnten an diesem französischen Netflix Original Gefallen finden: "Osmosis" spielt im Paris der nahen Zukunft, wo Menschen mithilfe von Technologie ihre bessere Hälfte finden wollen. Jeder hat einen Seelenzwilling – so steht es in der Anzeige. Doch was die Entwickler von "Osmosis" nicht bedacht haben: Liebe tut manchmal auch weh. Und so kommt es trotz ausgeklügelter Technik zu Fehlern. Die düstere achtteilige Serie ist ab sofort bei Netflix verfügbar.

>> "Osmosis", Staffel 1, bei Netflix