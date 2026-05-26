Er war in Sachen Sport über vier Jahrzehnte die bekannteste Stimme im ORF-Radio, vor allem auf seinem Heimatsender Ö3. Weit über 1.000 Fußballspiele und Skirennen kommentierte der Mann mit dem charakteristischen rollenden "R". Nun verabschiedet sich Adi Niederkorn, der dieses Jahr 62 wird, in die Pension. Sein letzter Arbeitstag war der Pfingstmontag, an dem er das Europacup-Play-off-Spiel Rapid gegen Ried kommentierte. Dienstag früh lief noch ein Beitrag Niederkorns im Ö1-Morgenjournal, in dem er die Lage bei Rapid - trotz gewonnenen Play-offs - gewohnt pointiert einschätzte: "Zu befürchten ist, dass gerade die Besten wie Bolla, Seidl oder Wurmbrand ins Ausland wechseln werden. Die Fehlkäufe wird man so schnell nicht wieder los."

Fußballschmankerln mit Adi und Edi Der 1964 in Wien geborene Niederkorn studierte Jus und Publizistik. Schon 1985 zog es ihn in die Ö3-Sportredaktion, wo er seit 1995 auch Sportchef ist. Ab 1999 bildete er auch mit Edi Finger Junior (†2021) das kongeniale Duo "Adi & Edi". Die beiden fungierten als prominente Werbetestimonials und brachten auch das Buch "Der lachende Fußball" mit zahlreichen Schmankerln heraus. Seit 1991 ist Niederkorn verheiratet, hat zwei Kinder. 2008 brachte er die legendäre Sendung "Sport und Musik" nach 15 Jahren zurück ins Ö3-Radio.

Der Vorname 2018 wurde Niederkorn zum "Sportjournalist des Jahres" gewählt. Als leitender Redakteur fand der Sportjournalist unter seinem vollen Namen "Niederkorn Adam" Eingang in die ORF-Transparenzliste, wo Mitarbeiter mit mehr als 170.000 Euro Gehalt aufgelistet sind. Im ORF-Fernsehen kommentierte er Formate wie "Domino Day" und "Das Match". Freier Journalist war er bei der Austria Presse Agentur, der Presse (1988-89) und in der Ganzen Woche (1990-1995), sowie bei der Deutschen Presse Agentur und dem Bayerischen Rundfunk.