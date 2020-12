30 Jahre Batic und Leitmayr: Die zwei aus München

Seit 30 Jahren sind die beiden Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) im Einsatz – am 1. Jänner 1991 traten sie gemeinsam ins Licht der Öffentlichkeit. Sie sollten an die erfolgreichen Jahre mit Gustl Bayrhammer als Melchior Veigl (1972 bis 1981) sowie Helmut Fischer als Ludwig Lenz (1981 bis 1987) anschließen. Vor allem aber sollten sie frischen Wind und neuen Schwung ins München Kommissariat bringen. Denn der „Tatort“ aus der bayerischen Metropole galt als träge, hatte zu viele Brotzeit- und Weißbier-Momente. Anlass für die notwendige Erneuerung waren auch die Auftritte von Götz George als Horst Schimanski im Duisburger „Tatort“, die die TV-Krimireihe nachhaltig veränderten.

Plötzlich war mehr möglich. Und so schickte der Bayrische Rundfunk zwei unkonventionelle Kriminalbeamte in den Dienst; zwei junge Wilde, weit entfernt von den grauen „Tatort“-Eminenzen, die sie heute sind.

Ihr erster Fall mit dem Titel „Animals“ jährt sich am kommenden Neujahrstag zum 30. Mal. In dem 1991 erstmals ausgestrahlten Film, der am Dienstag (29. Dezember) um 22.45 Uhr im BR zu sehen ist, müssen sie sich mit einer weniger verbreiteten Todesart befassen: Eine Frau, die vorher versucht hatte, die Ermittler auf illegale Tierversuche aufmerksam zu machen, wird tot gefunden. Todesursache: Hundebiss.