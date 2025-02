25. Amadeus Awards: Newcomerin Sodl gewinnt FM4-Award

Die Sängerin, die eigentlich Anja Sodnikar heißt und mit "Flowers on the Moon" im Jahr 2020 ihre erste EP veröffentlicht hat, ist im Salzkammergut aufgewachsen und lebt mittlerweile in Wien. Am 14. März erscheint ihr Debütalbum "Sheepman".

Favoriten

Die Amadeus Awards werden heuer am 7. März in der Wiener Marx Halle verliehen. Rapper Bibiza geht mit vier Nominierungen in den Abend, darunter auch mit "Bis einer weint" für das Album des Jahres. Auf jeweils drei Nennungen brachten es Rian, Wanda und Folkshilfe. Die Auszeichnungen werden in insgesamt 14 Kategorien vergeben. Moderiert wird die Show von Conchita Wurst und Andi Knoll, ORF 1 zeigt das Eintrudeln der Gäste am Red Carpet sowie die anschließende Gala ab 21.35 Uhr.