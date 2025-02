Amadeus Award: Mit Knoll und Wurst durch den Abend

Bei den Amadeus Austrian Music Awards wird zum 25. Jubiläum auf Routiniers gesetzt: So führen Conchita Wurst und Andi Knoll durch die Preisverleihung am 7. März (ab 21.35 Uhr auf ORF 1 und ORF On) in der Wiener Marx Halle. Conchita Wurst führte bereits von 2018 bis 2022 durch die Show, Knoll war Anfang der 2000er als Moderator an Bord.