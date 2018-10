Media-Analyse und ÖWA: Erfolg für Medienhaus KURIER

In einem insgesamt schrumpfenden Markt der Tageszeitungen zeigt der KURIER seine starken Seiten. Das dokumentieren die Werte der neuen Media Analyse 2017/’18: Der KURIER erreicht demnach täglich durchschnittlich 554.000 Leserinnen und Leser – im Vorjahr waren es 551.000 gewesen. Das entspricht einer stabilen Reichweite von 7,4 Prozent. Der KURIER platziert sich damit in den Top drei der österreichischen Kauf-Tageszeitungen und im Qualitätssegment erneut im Spitzenfeld. Zum Vergleich: Der Standard spricht täglich 525.000 und Die Presse 336.000 Leser an. Besonders erfreulich: In der Steiermark und in Oberösterreich steigerte der KURIER seine Reichweite signifikant.

Traditionell reichweitenstark ist der KURIER in Ostösterreich. Das gilt auch für den Sonntag, wenn der KURIER allein in Wien eine Reichweite von 18,3 Prozent erzielt. Österreichweit werden da 678.000 Leser erreicht, darunter viele besser Gebildete.