ÖWA veröffentlicht Rekordzahlen für kurier.at

Unter den Dachangeboten der österreichischen Nachrichtenseiten ist die Online-Familie von kurier.at damit in die Top 3 aufgestiegen. Auch motor.at, im Dezember 2017 gestartet, verzeichnete im September das beste Ergebnis seit Bestehen.

"Wir sind sehr stolz darauf, erstmals zu den drei größten Online-Medienangeboten Österreichs zu gehören", so Martin Gaiger, Geschäftsführer des Telekurier. "Wir haben uns erstmals deutlich von Krone und Standard abgehoben. Das ist der bisherige Höhepunkt unseres kontinuierlichen Wachstums. Großen Dank vor allem an unsere Leser, die in immer größerer Zahl die hervorragende Arbeit unserer Redaktion schätzen."