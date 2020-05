Max Ophüls Preis an "Der Glanz des Tages"

Nach dem Vorjahr auch heuer wieder Riesenerfolg für Österreich beim Max Ophüls Preis 2013: Der Hauptpreis ging an die italienische Regisseurin Tizza Covi und ihren österreichischen Regie-Partner Rainer Frimmel für das Sozialdrama "Der Glanz des Tages". Den "Preis der Saarländischen Ministerpräsidentin" holte sich "Talea" von Katharina Mückstein. Damit holten Österreicher am Samstag die beiden wichtigsten Preise des renommierten Bewerbs für Nachwuchsregisseurinnen und -regisseure in Saarbrücken.

"Der Glanz des Tages" handelt von einem Schauspieler, der in einem Gespräch mit seinem Onkel, einem ehemaligen Zirkusartisten, über sein Leben nachdenkt. Konfrontiert mit dem Asyl-Schicksal seines Nachbarn erkennt er, dass das Leben nicht nur auf der Bühne stattfindet.

Der Siegerfilm beleuchte wichtige gesellschaftliche Fragen "auf poetische wie oft auch tragikomische Weise", begründete die Jury ihre Entscheidung zur Preisverleihung bei dem Nachwuchsfilmfestival am Samstag in Saarbrücken. Dabei vertrauten Covi und Frimmel "mit liebevollem Blick ganz und gar auf ihre Figuren und deren Geschichten." Die Filmemacher "vertrauen nämlich mit liebevollem Blick ganz und gar auf ihre Figuren und deren Geschichten", hieß es in der Begründung. "Mehr braucht es nicht. Tizza Covi und Rainer Frimmel vertrauen somit ganz und gar ihrem Publikum. Und wir sind ihnen sehr gerne gefolgt."

Der Hauptpreis ist mit 18.000 Euro dotiert, zusätzlich steht dem Film eine Verleihförderung in der selben Höhe zur Verfügung. "Der Glanz des Tages" konnte schon beim Locarno-Filmfestival und zuletzt bei der Viennale Preise für sich verbuchen.