Interview mit Matthew Rankin über "Universal Language": Winnipeg oder Teheran?

In Winnipeg sieht es aus wie in Teheran. Der Name der Volksschule ist in arabischen Lettern angeschrieben, und die Kinder sprechen alle Farsi. Auch der Lehrer brüllt seine Schulklasse auf Persisch an.

Was ist geschehen? Wurde ganz Kanada von einem Mullah-Regime übernommen? Zwangsislamisiert? Der eigenen Sprache beraubt?

Nein, wir befinden uns in einer Dramedy des kanadischen Regisseurs Matthew Rankin, der seine Vorliebe für das iranische Kino mit dem lakonischen Humor eines Aki Kaurismäki verbindet.