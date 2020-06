Die Zukunft der Superhelden

Im 100-Jahr-Band werden wohl auch die 2010er-Jahre zum "Goldenen Zeitalter" ausgerufen werden. Denn so präsent (und so lukrativ) wie derzeit waren die Superhelden schon lange nicht mehr. Nach der Übernahme des Marvel-Universums durch Disney um vier Milliarden Dollar (2009) setzt der Konzern "verstärkt auf die Vermischung aller Medien – Film, Comic, Videospiel etc. –, um einen maximalen Gewinn zu erzielen", sagt Johannes Seybert, Comic-Experte der Fan-Messe "ViennaComix", im KURIER-Gespräch.

Und so braucht es auch neue Helden – nicht zuletzt, um neue Märkte zu erschließen. So präsentierte Marvel am Freitag ein komplett weibliches Avengers-Team, die "A-Force", mit u.a. einem weiblichen Hulk. Nach dem Tod von Peter Parker ist der generalüberholte Spiderman ein afroamerikanischer Hispanic. Und die neue "Ms. Marvel" eine pubertierende muslimische Migrantin in den USA, die über Wunderkräfte verfügt. Die Erwartungen an das kleine Mädchen mit dem großen "S" auf der Brust sind hoch.