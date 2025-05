Marin Alsop zur Ehrendirigentin des RSO ernannt

„Es waren wunderbare gemeinsame Jahre. Mit dem Abschlusskonzert des Carinthischen Sommers endet das Chefdirigat von Marin Alsop, und es beginnt ihre Zusammenarbeit mit dem RSO Wien als Ehrendirigentin“, so ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher laut einer Aussendung anlässlich der Verleihung im ORF RadioKulturhaus.

Der US-Dirigentin Marin Alsop, seit 2019 Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO), ist am Montag zum Ende ihres sechsjährigen Mandats von ihrem Orchester der Titel Ehrendirigentin verliehen worden. Der Titel würdige nicht nur ihr Engagement für das Orchester und seine internationale Wahrnehmung, sondern auch Alsops Lebenswerk als eine der ersten Frauen, die eine internationale Dirigentinnen-Karriere absolvierte, hieß es.

„Marin Alsop hat die Erfolgsgeschichte des ORF RSO Wien als die österreichische und internationale Musikszene bereichernder Klangkörper fortgeschrieben. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich sehr, auch in Zukunft mit Marin Alsop weiterzuarbeiten. So sind für die Saison 2025/26 bereits Abonnementkonzerte in Wien, ein Gastspiel im polnischen Katowice und CD-Aufnahmen geplant.“