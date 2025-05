Nachruf: Die Foto-Fürstin vom Fuschlsee

Marianne zu Sayn-Wittgenstein, genannt „Manni“, konnte streng sein. Einen Society-Reporter, der sich erlaubt hatte, sie mit „Gnä’ Frau“ anzureden, soll sie mit „Für Sie immer noch Fürstin!“ zurechtgewiesen haben.

Und als es ein Opernbesucher bei den Festspielen in Bayreuth angesichts der drückenden Hitze gewagt hatte, das Jackett abzulegen, blaffte die Fürstin: „Ziehen Sie das sofort wieder an, wir sind nicht auf dem Oktoberfest!“

Die am 9. Dezember 1919 als Maria Anna Mayr-Melnhof in Salzburg geborene und am vergangenen Sonntag 105-jährig in München verstorbene Manni war eine Ururururenkelin von Kaiserin Maria Theresia (und eine Cousine von Nikolaus Harnoncourt). Im Krieg studierte sie an der Blocherer Kunstakademie in München. Ihr späterer Mann, Ludwig „Udi“ Prinz zu Sayn-Wittgenstein, war der Neffe ihrer Vermieterin; während eines Fronturlaubs 1942 wurde geheiratet.

„Als mein Mann 1946 aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, waren wir fast viereinhalb Jahre verheiratet und hatten zwei Kinder“, erinnerte sich die Fürstin. „Dennoch hatten wir uns im ganzen Leben, vom ersten Tag des Kennenlernens an, ganze drei Wochen gesehen.“ Das junge Paar zog ins zerbombte Schloss Sayn (Rheinland-Pfalz) und baute, um Geld zu verdienen, als erstes die Schlossgärtnerei wieder auf.

Nach dem Unfalltod von Prinz Udi 1962 machte Manni ihr Hobby zu Beruf und begann, professionell zu fotografieren. 20 Jahre lang arbeitete sie für die Bunte, ihr erster Job war ein Empfang beim spanischen Königspaar in Madrid. Die Fürstin stand mit 100 anderen Fotografen vor dem Palast, Juan Carlos schritt den Tross ab. Als er sie entdeckte, rief er seine Frau herbei: „Sophia, komm her, Manni ist jetzt ein Profi!“