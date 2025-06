Maria Lassnig-Preis an Künstlerin Carrie Yamaoka

Der Maria Lassnig Preis, der seit 2017 im Zwei-Jahres-Rhythmus an Künstlerinnen vergeben wird, die in der Mitte ihrer Laufbahn stehen, geht 2025 an die japanisch-amerikanische Künstlerin Carrie Yamaoka. Das gab die Lassnig-Stiftung gemeinsam mit der Hamburger Kunsthalle am Montag bekannt. Die Stiftung, die den Nachlass der 2014 verstorbenen Malerin betreut, kooperiert bei der Ausrichtung mit wechselnden Institutionen. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und beinhaltet eine Ausstellung. 2026 werden Yamaokas Arbeiten gleich zweimal in der Hamburger Kunsthalle gezeigt: Ab Ende März zuerst in einer großen retrospektiven Gegenüberstellung mit Edvard Munch sowie später in einer Solo-Schau.