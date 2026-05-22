Maria Kalesnikava ist Eröffnungsrednerin der Salzburger Festspiele

Die belarussische Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava wird die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 halten. Die 44-jährige Flötistin, Dirigentin und Kulturmanagerin saß wegen ihres Engagements gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko fünf Jahre lang in ihrer Heimat im Gefängnis.

Kalesnikava ist Trägerin des renommierten Karlspreises, der an Personen vergeben wird, die sich um die europäische Einigung und den Frieden in Europa verdient gemacht haben.

"Kalesnikava vermittelt mit ihrer Haltung Mut und Zuversicht in herausfordernden Zeiten und hat gezeigt, dass ein Unrechtsregime nichts mehr fürchtet als Zivilcourage und das gewaltfreie Eintreten für Bürgerrechte. Ihre Rede wird diesen Festakt zu etwas Besonderem machen", betonte Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

Für Interimsintendantin Karin Bergmann ist die Wahl der Rednerin ein Zeichen für Zuversicht "in diesen schwierigen Zeiten". "Kalesnikava ist der Beweis, dass es die Kunst ist, die uns Menschen Lebensmut und Halt gibt. Immer wird die Sprache von Musik und Poesie stärker sein als Gewalt, Tyrannei und Willkür."