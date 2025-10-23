Manfred Honeck: Johann Strauss bildet die Wiener Seele ab

Diesen Samstag erreicht das Strauss-Jahr seinen Anlass – den 200. Geburtstag des Walzerkönigs. Die Wiener Symphoniker feiern ihn im Musikverein mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter und dem Dirigenten Manfred Honeck. Mit einem Walzer- und Polkaprogramm à la „Neujahrskonzert“ gibt sich Honeck indes nicht zufrieden. Er habe etwas Neues bringen wollen. Zudem ließ ihm keine Ruhe, dass der hervorragende Geiger Strauss kein Violinkonzert geschrieben hat, erklärt er im KURIER-Gespräch.

Die Strauss-Kapelle sei so etwas wie die Beatles gewesen, setzt er fort. Naheliegend, dass nur Star-Komponisten für das „Neue“ infrage kamen. Die Wahl fiel auf den fünffachen Oscar-Preisträger John Williams und den Komponisten Max Richter. Deren Musik spreche die Menschen direkt an, sagt Honeck.

Warum braucht Strauss überhaupt ein Jubeljahr? „Es gibt einem die Möglichkeit, auf das Gesamtwerk hinzuweisen“, sagt er. „Es gibt wunderbare Kompositionen. Da fragt man sich, warum habe ich die vorher nicht gekannt?“

In unserer Zeit der Umwälzung habe man sich an moderne Technologien gewöhnt, aber Strauss’ Musik führe einen auf das Urmenschliche zurück. „Seine Musik kann die menschliche Seele wunderbar darstellen. Da gehört auch eine gewisse Melancholie dazu. Aber ich kenne kein Werk von Strauss, das im Morbiden verharrt. Da gibt es immer wieder dieses Umschwenken in eine große Freude.“ Und: „Man spürt Gemütlichkeit und Esprit.“

Stimmt es, dass Wiener Orchester Strauss anders, authentischer spielen als Klangkörper aus anderen Ländern? „Bei guten Musikern ist das Ergebnis gleich“, stellt Honeck klar, aber „natürlich haben die Wiener das im Blut“, denn Strauss’ Musik sei mit dem Wiener Dialekt eng verbunden. „Denken Sie an ,Wiener Blut‘. Das kann man nachsingen. Wenn Sie ,Weaner Blut‘ sagen, merken Sie diesen kleinen Schmierer. Der macht es aus. Und das sage ich dem Orchester auch immer wieder.“