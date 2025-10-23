Johann Strauss, ein Hundenarr ohne Hose: ÖNB zeigt Neuentdeckung

Der berühmte Komponist und Kapellmeister muss verzweifelt gewesen sein: Als weinende Jammergestalt ohne Hose stellte er sich im Sommer 1882 selbst dar. „Ach wenn sie mich jetzt sähe? Wie leicht wär’s da, von einer Conkurrenz besiegt zu werden!“, schrieb er in den Zeilen darüber. Mit der „Conkurrenz“ meinte Johann Strauss allerdings nicht die Musiker, mit denen er sich permanent im Wettstreit sah: Strauss fürchtete einen Konkurrenten, der ihm seine zweite Frau Angelika, genannt „Lili“, ausspannen könnte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Österreichische Nationalbibliothek

Die hübsche Sängerin, die der Komponist 1878 geheiratet hatte, dürfte Strauss in jenem Sommer mitgeteilt haben, ihn verlassen zu wollen: Zwar sind aus einer ausufernden Korrespondenz nur Johann Strauss’ Briefe und nicht jene Angelikas erhalten, doch die Beziehungskrise wird auch so offensichtlich.

Eine Jammergestalt Strauss versuchte in den Briefen, die damals auf Kur weilende Noch-Ehefrau Angelika umzustimmen, drohte gar mit Selbstmord, um dann wieder süßlich von der Sehnsucht der Hunde zu schreiben, die die Heimkehr ihres Frauerls erwarten würden.

Unbekannt blieb bisher aber das Blatt mit der Selbstkarikatur, das der enttäuschte Ehemann einem Brief beilegte: In den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) entdeckt, ist es nun das Herzstück einer Sonderpräsentation im Prunksaal, die bis 11. 1. einige weniger bekannte Strauss-Facetten darlegt. Zu sehen ist u. a. auch eine Dirigierpartitur, die nachvollziehbar macht, wie der Komponist sich für Aufführungen vorbereitete.

