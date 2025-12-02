"Extrem hässliche Sache": Pavarotti-Witwe verärgert über Denkmal

Die Stadt Pesaro wollte dem verstorbenen Star-Tenor Luciano Pavarotti (1935-2007) mit einem Denkmal eine Ehre erweisen. Letztes Jahr wurde die Statue in Anwesenheit seiner Witwe Nicoletta Mantovani enthüllt. Während der Adventzeit wurde nun rund um die lebensgroße Bronzefigur, die den verstorbenen Star im Frack zeigt, wie er seine Hände in die Höhe reckt, eine Eislauffläche angelegt. Pavarotti steht dabei bis zu den Knien in einer Holzkonstruktion, umgeben von Plexiglas.

Pavarottis Witwe verärgert über Denkmal Für die Witwe ist die Skulptur alles andere als ein würdevolles Andenken an ihren verstorbenen Ehemann. Sie bezeichnete die Idee der Gemeinde als "Verhöhnung" und sagte der Tageszeitung Il Resto del Carlino, das Ganze sei für sie "eine extrem hässliche Sache". Pavarotti hatte in Pesaro eine Adresse, denn er besaß dort eine Villa und war Ehrenbürger, wie Der Spiegel berichtet. Dass ihr verstorbener Ehemann von Schlittschuhläufern umgeben wird, empfinde Mantovani als respektlos.