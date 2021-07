Lois Weinberger: Der Nichtgestalter als Lichtgestalt

Er war der Landschaftsgärtner, der mit seiner Frau Franziska Hochhäuser für Vögel baute und bei der Venedig-Biennale 2008 einen Container aufstellte, in dem ein Ballen Laub langsam vermoderte. Das Werk, „Laubreise“ genannt, erfuhr später weitere Variationen – eine steht am „Erste Campus“, unweit des Belvedere 21, wo nun eine Einzelausstellung zu Weinberger zu sehen ist. Es ist die letzte, an der der Künstler noch selbst mitarbeitete.

Ein musealer Kontext ist für ein Werk, das der Idee nach wuchert und lebt, nie ganz ideal – dennoch ist er notwendig, um Weinberger ein Stück weit aus der heimelig-schrulligen Ecke zu holen, in der gelernte Österreicher ihre Kunstgrößen gern platzieren.

Das internationale Publikum – bei zwei documenta-Teilnahmen, bei Biennalen von São Paulo bis Liverpool – hatte es wohl leichter, Weinbergers Werk als Ausdruck eines Denkens zu sehen, das die künstlerische Autorschaft bei der Formgebung radikal infrage stellte.

Indem der Künstler Pflanzen wachsen oder Heu modern ließ, gab er Kontrolle über den Schaffensprozess ab. Weinbergers Tun war dabei theoretisch fundiert – wichtig war etwa der von Gilles Deleuze und Félix Guattari von der Botanik in die Philosophie übertragene Begriff des „Rhizoms“, der den (Denk-)Hierarchien von Wurzel, Stamm und Krone ein weites Netz mit gleichberechtigten Knoten entgegenstellte.