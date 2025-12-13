Salman Rushdie kommt nach Heidenreichstein

Einer der schon damals bekanntesten Autoren der Welt stand am Anfang der Veranstaltungsreihe „Literatur im Nebel“: Salman Rushdie war 2006 der erste Ehrengast der hochkarätigen Veranstaltung in Heidenreichstein, die seither längst zu einem Fixpunkt im literarischen Kalender geworden ist. Seither waren Stars wie Herta Müller, Ian McEwan, Margaret Atwood oder Jorge Semprún zu Gast. Nun, zum 20. Jubiläum, kehrt Rushdie zurück: Der Autor, der jüngst sein neues Buch „Die elfte Stunde“ veröffentlich hat, ist am 22. und 23. März erneut Ehrengast in Heidenreichstein.

Um das zu ermöglichen, ist das Festival vom Herbst in den Frühling gerutscht – und findet diesmal ausnahmsweise an einem Sonntag und Montag statt. Tickets gibt es ab Februar. Das Konzept von „Literatur im Nebel“ ermöglicht die tiefergehende Auseinandersetzung mit dem literarischen Werk: Zwei Tage lang steht das Schaffen des Gastes im Zentrum von Lesungen, Interviews und Debatten. Salman Rushdies Werk bietet ein überragendes Ausmaß an Anknüpfungspunkten für derartige Auseinandersetzung beim von Rudolf und Christine Scholten initiierten Festival. In seinem jüngsten Buch – dem ersten fiktionalen seit dem schockierenden Attentat, bei dem Rushdie 2022 fast getötet wurde und ein Auge verlor – zeigt Rushdie „seine Meisterschaft darin, die Fragen des Seins erzählerisch beinahe lapidar anzugehen“, wie es in der KURIER-Kritik hieß.