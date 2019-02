"Literatur im Nebel" in Heidenreichstein: Zwei Tage mit John M. Coetzee

Am 22. und 23. März wird die Waldviertler Gemeinde Heidenreichstein wieder zum Zentrum des internationalen Literaturgeschehens. Dabei geht man – wie schon die Jahre zuvor – nicht den Weg der kurzen Aufmerksamkeit. Soll heißen: „ Literatur im Nebel“ präsentiert nicht mit Trara die Neuheiten am Büchermarkt, sondern setzt auf Diskussionen, Lesungen und Vorträge, die stets einer einzigen Schriftstellerin, einem Schriftsteller gewidmet sind. Zu Gast in Heidenreichstein waren in den vergangenen Jahren bereits Größen wie Ian McEwan, Margret Atwood, Swetlana Alexijewitsch und zuletzt Herta Müller.

Heuer steht das Werk von John M. Coetzee im Mittelpunkt. Der südafrikanische Schriftsteller wurde 2003 mit dem weltweit wichtigsten Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften würdigte ihn in ihrer Nobelpreis-Begründung als jemand, der „in zahlreichen Verkleidungen die überrumpelnde Teilhabe des Außenseitertums darstellt.“ Zu diesem Zeitpunkt war der 1940 in Kapstadt geborene Autor bereits seit Jahrzehnten einem internationalen Publikum bekannt. Genauer gesagt seit seinem Debüt „Dusklands“ (1974), in dem er erstmals das Thema Kolonialismus, das Südafrika seit Jahrhunderten prägt, verarbeitete.