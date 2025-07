Lionel Ritchie: Optisch opulente Bombast-Show eines Ladies Man

Die durchgehende Bestuhlung der Halle ist wohl dem Altersschnitt eines mitsingfreudigen Publikums geschuldet, das in den 70er- und 80er-Jahren jung war und munter immergrüne Langlebigkeit zelebriert.

Dass es sich als erstaunlich textsicher erweist, „macht mich nervös“, sagt zwischendurch der inzwischen 76-Jährige mit dem oft belächelten Image des Schmusesängers, zu dessen Sound Kinder gezeugt werden. So ist auch und vor allem live jeder Soft-Song eine Umarmung wie das Reggae-lastige „Se La“ zum Schunkeln und Kuscheln mit dem Partner. „Say You Say Me“ wird auf einem mit Hebebühne an einem nun schwarzen Klavier über der Bühne schwebend exekutiert.

Emotionale Höhepunkte der kollektiven Sangesfreude sind der zeitlose Hit „Endless Love“, wobei alle für den Part von Diana Ross einspringen, eine peppige Version von „We Are The World“, die Gute-Laune-Songpreziose „All Night Long (All Night)“ und „Dancing On The Ceiling“.

Nostalgie liegt in der Luft bei akustischen Commodores-Memorabilien wie dem gefühligen „Sail On“, dem kraftvollen „Brick House“, „Three Times a Lady“ und „Fancy Dancer“. Die Lichter Hunderter Mobiltelefone leuchten zur nicht kitschfreien Show, die vollgepackt ist mit Oldies, die man kennt und liebt. Und wer sich noch erinnerte an die Zeit des ersten Herzschmerzes oder der ersten Diskoabende, wurde plötzlich gefühlte 40 Jahre jünger.

KURIER-Wertung: 4 Sterne (von 5)