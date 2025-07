Lionel Richie: Optisch opulente Bombast-Show eines Ladies Man

Ein Event für Romantiker und eine energiegeladene Performance: Lionel Richie auf „Say Hello To The Hits“-Tour 2025 bietet Mittwoch in der Wiener Stadthalle 7.000 Besuchern zunächst im weißen Fracksakko und später in schwarzer Lederjacke alles, was Fan-Herzen wünschen: spektakuläre Videos, Lichteffekte in allen Farben des Regenbogens, Pyrotechnik, Bühnennebel …

Außerdem die Welthits der langen Karriere des Pop- und Soul-Sängers aus Alabama: „Hello“ aus dem Jahr 1983 als Intro, „All Night Long“ zum Kehraus, Pralinenschachtel-Balladen, Klassiker der Soul-Funk-Band Commodores wie „Easy“ am weißen Konzertflügel und den ultimativen Funk-Dance-Kracher „Brick House“.