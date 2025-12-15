Bisher hat Baby Maggie nicht viel von sich gegeben, außer gelegentlichem Schnullerschmatzen. Nun wird sich das, zumindest zeitweise, ändern. Das jüngste Kind aus „Die Simpsons“ erhält eine Stimme, und zwar die von US-Schauspielerin Lindsay Lohan.

„Was für ein wahr gewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein“, schrieb Lohan auf Instagram und veröffentlichte einen kurzen Ausschnitt aus einer Folge in der englischsprachigen Originalfassung, wo eine wenig ältere Maggie davor warnt, ihren Bruder Bart Auto fahren zu lassen.

Weitere Details teilten zunächst weder Lohan noch der TV-Sender Fox, der die Folgen in den USA ausstrahlt, mit. Die Serie rund um die gelbe Cartoon-Familie Simpsons bestehend aus Homer und Marge sowie ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie wird bereits seit 1989 produziert.

Lohan wurde schon als junges Mädchen mit Filmen wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ berühmt und feierte zuletzt ein Comeback in „Freakier Friday“.