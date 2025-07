Nestroy mit Strauss auf Schloss Weitra: Ein hinreißender Pallawatsch

Am Donnerstag brachte Christian Spatzek als Intendant des Theater Sommers Parndorf auf dem dortigen Kirchenplatz „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ zur Premiere. Die Posse allein reichte dem Kollegen Peter Hofbauer nicht: Für das Festival auf Schloss Weitra verzahnte er Johann Nestroy mit Johann Strauss, dem Jahresregenten: Er pimpte „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ mit Melodien des Walzerkönigs zu einer Jukebox-Operette mit Musical-Qualitäten auf. In erster Linie bediente sich der Impresario bei „Eine Nacht in Venedig“. Denn es geht, wie in Nestroys Komödie, um Verwechslungen und die Liebe, die Standesdünkel überwindet.