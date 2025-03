Janáček-Oper in Linz: Dieses „Füchslein“ wohnt in einer heruntergekommenen Gegend

Aus dem niedlichen deutschen Titel „Das schlaue Füchslein“ wird „Die gerissene Füchsin“ und auch sonst wird diese 1924 uraufgeführte Oper von Leoš Janáček jetzt am Landestheater Linz ganz anders gedeutet.

Dafür sorgt Peter Konwitschny, der schon von Anfang an keinerlei drolligputzige Stimmung aus der Tierwelt aufkommen lässt, sondern diese komplett ausklammert. Er lässt den geschilderten Lebensweg der kleinen Füchsin nur in der Menschenwelt spielen, was eine Unterscheidung zwischen Mensch und Tier unmöglich macht. Er will vielmehr gesellschaftliche Umgangsformen und Machtstrukturen auch zwischen Alt und Jung zeigen.