„L’elisir d’amore“: Ein Fest brillanter Stimmen

Nadine Sierra ist eine betörende Adina. Sie agiert verschmitzt mit Charme. Sie zügelt die Kraft ihres expressiven Soprans, der in allen Lagen voller Schönheit leuchtet, und lässt keinen Wunsch offen. Bryn Terfel ist als Quacksalber Dulcamara ganz in seinem Element. Spielfreudig setzt er sich charismatisch in Szene. Präzise setzt er die Pointen und schöpft die Aura seines Bass-Baritons aus. Xabier Anduaga verfügt vokal über alles, was man für den Nemorino braucht.