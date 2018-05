Die legendäre Gitarrenfirma Gibson hat Konkurs angemeldet. Das bedeutet jedoch nicht das Ende: Es wurde ein Plan zur Weiterführung ausgearbeitet, der einige Gläubiger zu Miteigentümern macht, berichtet Variety.

Gibson hat mit seinen Gitarren die Rockmusik geprägt wie sonst nur Konkurrent Fender. Seit den 1950ern war u.a. die Gibson Les Paul eines der beliebtesten Instrumente der Rockgitarristen. Zuletzt aber geriet die Firma in finanzielle Schwierigkeiten: Die Gitarre spielt im Musikmix der vergangenen Jahre, in dem u.a. Hip-Hop und EDM prägend waren, eine immer geringere Rolle. Die Gitarrenverkäufe gingen zurück, junge Musiker greifen seltener in die Saiten und öfter zu Keyboard oder Touchpad.