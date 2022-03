Lebenswerk-Löwen der Biennale an Katharina Fritsch und Cecilia Vicuña

Cecilia Vicuña ist eine chilenische Poetin, Bildhauerin, Malerin, Installations- und Performancekünstlerin. Biennale-Kuratorin Alemani würdigte Vicuña als „eine Künstlerin und Dichterin, die sich seit Jahren für die Bewahrung der literarischen Werke vieler lateinamerikanischer Schriftsteller einsetzt“. Vicuña habe sich um die Übersetzung und Herausgabe von Anthologien südamerikanischer Poesie engagiert, die ohne ihr Zutun verloren gegangen wären.

Vicuñas Auseinandersetzung mit indigenem Wissen übersetzt sich aber auch in Objekte, etwa große, von der Decke hängende Stoffbahnen, die durch Verknotungen eine Art Schriftsystem darstellen. Ein solches Objekt war 2017 auf der documenta 14 in Athen zu sehen, aber auch 2021 in der Kunsthalle Wien in der Ausstellung "And if I devoted my life to one of its feathers". Der Titel war selbst ein Zitat aus einem Gedicht Vicuñas.