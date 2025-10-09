Laurence Rupp im Interview: „Catherine Deneuve ist meine Schwiegermutter“

Laurence Rupp ist bereits zum zweiten Mal für eine ROMY nominiert, freut sich darüber aber genauso wie beim ersten Mal: „Leider habe ich sie noch nicht gewonnen“, sagt Rupp und lacht.

Diesmal ist er in der Kategorie beliebtester Schauspieler für die Gesellschaftssatire „Veni Vidi Vici“ von Daniel Hoesl und Julia Niemann aufgestellt – eigentlich nicht unbedingt eine aufgelegte Rolle für einen Preis als Publikumsliebling, denn: In „Veni Vidi Vici“ spielt Rupp einen österreichischen Multimilliardär, der zur Entspannung Menschen vom Fahrrad schießt. Das weiß zwar jeder in seinem Umfeld, aber seine Verflechtungen in korrupte Politikerkreise halten ihm den Rücken frei: „Ich mochte die politische Aussage des Films, weil sie so radikal ist. Außerdem hat mir gefallen, dass am Ende kein Feelgood-Movie herauskommt und die Figur doch noch gut wird, sondern dass sie konsequent ihr Handeln durchzieht.“

Während er zuletzt für die Netflix-Serie „Barbaren“ Muskeln auftrainieren und Latein wiederholen musste, waren die körperlichen Anforderungen für „Veni Vidi Vici“ geringer. Schießen brauchte er nicht zu lernen, „weil man mich im Film nie schießen sieht“. Das war ein cleverer Schachzug seitens der Regie, findet Rupp – „das Wissen, dass dieser Mensch tötet, wir ihn dabei aber nie sehen. Ansonsten hätte man als Publikum meine Figur schneller abgeschrieben.“

Stattdessen musste er sich in die Welt der Superreichen einarbeiten: „Wie das Leben von Multimilliardären funktioniert und was sie so tun, war eher neu für mich.“

Apropos Publikumsliebling: „Seit Netflix die Rechte von ,Vorstadtweiber‘ gekauft hat und die Serie ausgestrahlt wird, werde ich viel angesprochen“, so der 1987 in Wien geborene Darsteller: „Lustigerweise war das bei anderen Netflix-Serien wie ,Barbaren‘ nicht so oft der Fall.“