Late-Night-Shows im Visier: Es wird immer stiller in der Nacht

Donald Trump war noch kein ganzes Monat in seiner zweiten Amtszeit vereidigt, da bekam man schon einen ersten Vorgeschmack auf die Medienpolitik des US-Präsidenten. Am 14. Februar wurde der Nachrichtenagentur AP ausgerichtet, dass sie mit sofortiger Wirkung nicht mehr bei Pressekonferenzen des Weißen Hauses zugelassen werde. Das einzige, was sich das Medium zuschulden kommen hat lassen: Es hatte sich geweigert, den Golf von Mexiko, wie von Trump postuliert, Golf von Amerika zu nennen.

Feldzug Am Dienstag kündigte Donald Trump eine 15-Milliarden-Dollar-Klage gegen die New York Times (NYT) an. Eine Woche zuvor hatte er rechtliche Schritte angedroht, weil die Zeitung eine sexuell herabwürdigende Zeichnung, die Trump als Geburtstagsgeschenk für Jeffrey Epstein angefertigt haben soll, veröffentlicht hatte. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb der Präsident, die NYT sei „zu einem regelrechten Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei geworden“, die Zeitung habe sich jahrzehntelang daran beteiligt, Lügen über ihn, seine Familie, sein Unternehmen, die Bewegung „Make America Great Again“ (MAGA) und die USA als Ganzes zu verbreiten. Eine Rolle für den bekannt nachtragenden Millionär spielt auch, dass die NYT ihren Leserinnen und Lesern von einer Wahl Trumps abgeraten hat.

Dienstag Abend hat sich Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel noch über die ses gerichtliche Vorgehen lustig gemacht. Nur ein paar Stunden später war seine Show Geschichte. ABC hat bekannt gegeben, dass die Sendung „bis auf Weiteres eingestellt wird“. Auslöser dürfte eine Aussage Kimmels über den ermordeten rechten Podcaster Charlie Kirk gewesen sein: „Die MAGA-Gang versucht verzweifelt, diesen Burschen, der Charlie Kirk ermordet hat, als jemanden darzustellen, der keiner von ihnen ist, und versucht alles, um den Mord politisch zu instrumentalisieren.“

Rückzieher von Disney Diese Beobachtung hat unter Trump-Anhängern für Furor gesorgt. Und beim Vorsitzenden der FCC (Federal Communication Commission), dem Republikaner und Mitautor des Trump-Manifests „Project 2025“, Brendan Carr. In einem Podcast sagte er: „Wenn wir so etwas sehen, können wir das für die Sender unangenehm oder angenehm lösen.“ Die FCC kann mit Lizenzvergaben wirtschaftlichen Druck auf Medien ausüben – Robert Igers, der Chef von Disney (zu dem Kimmels Sender ABC gehört) wollte dieses Risiko offenbar nicht eingehen. Das bedeutete das Aus für die Late Show.