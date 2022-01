Landkrimi aus Niederösterreich: Leichen im Keller

Die ersten Ermittlungsergebnisse ergeben, dass die Kindstode mehr als zehn Jahre zurückliegen. Die drei Babys dürften unmittelbar nach der Geburt erstickt und an Ort und Stelle begraben worden sein. Außerdem hatte sich dort vor Jahren auch eine Familientragödie ereignet: Die damals elfjährige Claudia verschwand spurlos, der Vater erhängte sich daraufhin, die Mutter zog weg. So weit, so dramatisch-beklemmend.

Das Drehbuch zu „Vier“ stammt von Marie Kreutzer, die auch Regie führte. Es ist Julia Franz Richters erste Kollaboration mit der Filmemacherin: „Wir haben noch nie zusammengearbeitet, aber ich habe fast all ihre Filme gesehen. Wir haben uns im Vorfeld der Dreharbeiten getroffen und über das Drehbuch und meine Figur gesprochen“, sagt die 30-Jährige dem KURIER. „Es war eine feine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, in der ich meiner Intuition folgen konnte und ein Grundvertrauen da war.“

Julia Franz Richter ist selbst am niederösterreichischen Land aufgewachsen und kennt daher gewisse Stereotype. Diese werden in „Vier“ aber nicht einfach nur zur Schau gestellt, sondern auch hinterfragt. „Am Land, wo sich alle scheinbar gut kennen, habe ich oft das Gefühl, dass gewisse Dinge einfach unter der Oberfläche stattfinden und über gewisse Themen nicht oder nur wenig gesprochen wird“, sagt Richter. Mit diesen „Dingen“ meint die Schauspielerin zum Beispiel psychische Probleme, Geschlechterrollen oder Beziehungsmodelle, die sich abseits der heteronormativen Kleinfamilie bewegen. „Aber das Bild, das im Landkrimi vom Leben am Land gezeichnet wird, ist natürlich kein allgemeingültiges. Es wäre überheblich zu sagen, dass es progressives Denken nur in der Stadt gibt.“