Das Landestheater Niederösterreich bleibt in weiblicher Hand

Das Landestheater in St. Pölten bleibt unter weiblicher Führung: Auf Isabella Suppanz (Direktorin von 2005 bis 2012), Bettina Hering (2012 bis 2016) und Marie Rötzer , die im Sommer 2026 das Josefstädter Theater in Wien übernimmt, folgt Patricia Nickel-Dönicke . Die Deutsche, 1979 in Potsdam (damals DDR) geboren, ist seit 2021 Schauspieldirektorin des Staatstheaters Kassel.

Patricia Nickel-Dönicke wuchs ab 1989, nach dem Mauerfall, in Nordhessen auf, sie studierte Neuere Deutsche Literatur- und Medienwissenschaften in Marburg sowie Dramaturgie in Frankfurt. Danach arbeitete sie am Staatstheater Darmstadt, an den Städtischen Bühnen Osnabrück, am Theater Heidelberg, am Staatstheater Mainz und am Theater Oberhausen. Dort kuratierte sie das interkulturelle Festival "d.ramadan" in Zusammenarbeit mit dem DRAMA FORUM von uniT Graz.

2021 wäre sie fast nach Luzern gewechselt, aber dann ging Patricia Nickel-Dönicke doch nach Kassel. Auch dort gab es das Festival "d.ramadan" - erneut in Zusammenarbeit mit dem DRAMA FORUM von uniT. In ihrer Biografie erwähnt sie unter anderem "spartenübergreifende Produktionen mit Thorleifur Örn Arnasson, Florentina Holzinger und Claudia Bauer".