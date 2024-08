Lady Gaga und Todd Phillips verraten erste Details über "Joker 2"

Lady Gaga beschreibt „ Joker: Folie à Deux “ im Interview mit dem Branchenmedium „Variety“, als „musikalisch und tänzerisch“ einerseits, aber darüber hinaus auch als „traurig und lustig“. Es sei an gewissen Stellen sowohl „Gerichtsdrama“ als auch eine „Komödie“. Sie führt weiter aus: „Es ist ein Zeugnis der Regiekünste (von Todd Phillips ) und zeigt, dass er lieber kreative Handlungen stattfinden lässt, anstatt nur eine traditionelle Liebesgeschichte zu erzählen.“ Obwohl viele der Dialoge in gesungener Form statt finden, soll man sich aber keine perfekten musikalischen Darbietungen wie bei Lady Gagas Songs erwarten, denn der „Joker“ und „Harley Quinn“ sind schließlich keine ausgebildeten Gesangsprofis und das darf man auch hören.

Es wird viel gesungen

Auch Todd Phillips äußert sich nun zu seiner Schöpfung. Er bestätigt die Aussagen der „Harley Quinn“-Darstellerin zum Teil und beschreibt, dass die Musik im Film oft Ersatz für konventionelle Dialoge ist. „Der „Joker“ ist ein Mensch, dem es leichter fällt, seine Emotionen durch Gesang, statt durch normale Gespräche zum Ausdruck zu bringen.“ Und fügt an: „Ich will einfach nicht, dass die Leute denken, der Streifen wäre wie „In the Heights“, wo die Dame in der Bodega beginnt zu singen und die Polizisten auf der Straße tanzen.“