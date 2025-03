Lady Gaga auf Tour: Österreich geht leer aus

Mit neuen Songs aus dem kürzlich veröffentlichten, siebten Studioalbum „Mayhem“ und Hits wie „Paparazzi“, „Born This Way“ oder „Poker Face“ geht Lady Gaga noch in diesem Jahr auf Tour – allerdings ohne einen Stopp in Österreich.

Für Fans in Deutschland gibt es auch Grund zur Freude: Am 4. und 5. November tritt die US-Amerikanerin in der Uber Arena in Berlin auf (Vorverkauf beginnt am 3. April um 12 Uhr). Es werden ihre ersten Shows in Berlin seit elf Jahren sein. 2014 trat sie mit „ArtRave: The Artpop Ball“ auch in der Wiener Stadthalle auf – nun gibt es zumindest vorerst kein Konzert in Wien.

Auf Instagram schreibt die Sängerin: „Nach meinen Shows in Singapur hatte ich eigentlich nicht vor, dieses Jahr auf Tour zu gehen, aber die unglaubliche Resonanz auf das neue Album hat mich inspiriert, weiterzumachen.“