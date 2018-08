"KURIER News" blickt hinter die Grenzen

„Wir feiern ein Jahr ,KURIER-News‘. Wir brauchen eine Geschichte“, ereilte mich dieser Tage der freundliche Aufruf aus der Chefredaktion. Hmm. Klingt nach PR-Journalismus allererster Güte. Wollen wir das?

Im Zweifelsfall nein, und zwei Gespräche später, zunächst telefonisch, dann in brütender Hitze auf der KURIER-Terrasse, sind diese Erwägungen schnell verflogen. „ KURIER News“-Chefredakteurin Elisabeth Auer ist nicht nur eine kundige Gesprächspartnerin, sondern hat in einem Jahr das Unmögliche Realität werden lassen: Wir machen im KURIER auch Fernseh-Nachrichten. Und zwar nicht nur als Anhängsel, sondern als Produkt, das aus der Mannschaft heraus entsteht. 360-Grad-Journalismus war noch nie so greifbar.